Inter ai Mondiali, oggi si chiude con la finale! Lautaro Martinez cerca ‘record’

Ultima partita dei Mondiali: oggi alle 16 la finale. In Argentina-Francia Lautaro Martinez cerca la sesta presenza, che vorrebbe dire eguagliare Brozovic come numero di partite disputate dai giocatori dell’Inter. Per gli altri Dumfries cinque, Lukaku due, Onana una e de Vrij zero.

INTER AI MONDIALI – FINALI

LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Francia (finale 1°/2° posto) domenica 18 dicembre ore 16 a Lusail

MARCELO BROZOVIC – Croazia-Marocco 2-1 (finale 3°/4° posto) 0 minuti