Inter, altro record ai Mondiali rimane intatto! Dato impressionante nel 2002

Il rapporto tra l’Inter e i Mondiali è sicuramente positivo. I giocatori tesserati con la squadra nerazzurra hanno sempre ben figurato nella competizione per le nazionali. Il dato riscontrato nel 2002 è incredibile.

DEVASTANTI – In Italia lo scenario dei Mondiali vede al comando l’Inter. Sempre un tesserato finalista dal 1982, oltre al massimo dei gol segnati in una singola edizione. In Qatar è arrivato solamente un gol da parte di Denzel Dumfries, ma i problemi fisici hanno fermato le prospettive di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il Milan ha avuto ben 7 reti dai suoi calciatori (4 di Giroud, 2 di Leao, 1 di Hernandez). Il record dell’Inter rimane però intatto e ben saldo: nei Mondiali del 2002 addirittura 14 gol segnati da parte dei giocatori nerazzurri con le rispettive nazionali. Ronaldo fu capocannoniere con 8 gol, poi a seguire Christian Vieri con 4 ed infine il turco Emre Belozoglu e Alvaro Recoba con 1 rete.