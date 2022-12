Inter ai Mondiali, per ora un solo gol in attesa di un venerdì da 4/4

Sono rimasti in quattro dell’Inter ai Mondiali, tutti hanno superato gli ottavi. Finora rendimento non certo esaltante, ma quantomeno è arrivato un gol e c’è la certezza di almeno un semifinalista. Per Brozovic anche un rigore trasformato nella serie finale di Giappone-Croazia. Domani cominciano i quarti e saranno in campo per intero in un gran venerdì. Chi passa avrà anche una finale, o per il primo o per il terzo posto.



INTER AI MONDIALI – OTTAVI DI FINALE

STEFAN DE VRIJ – Olanda-Stati Uniti 3-1 (ottavi di finale) 0 minuti

DENZEL DUMFRIES – Olanda-Stati Uniti 3-1 (ottavi di finale) 90 minuti con 1 e gol e 2 assist

LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Australia 2-1 (ottavi di finale) 19 minuti

MARCELO BROZOVIC – Giappone-Croazia 2-4 dopo i tiri di rigore (1-1) (ottavi di finale) 120 minuti con rigore trasformato nella serie finale

INTER AI MONDIALI – QUARTI DI FINALE

MARCELO BROZOVIC – Croazia-Brasile (quarti di finale) venerdì 9 dicembre ore 16 ad Al Rayyan

STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES, LAUTARO MARTINEZ – Olanda-Argentina (quarti di finale) venerdì 9 dicembre ore 20 a Lusail

Segui su Inter-News.it tutte le notizie e gli approfondimenti sui giocatori nerazzurri convocati ai Mondiali.