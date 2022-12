Il Camerun (senza Onana) oggi si gioca le residue speranze col Brasile

Non si può più parlare di partita riguardante l’Inter in Camerun-Brasile, visto che Onana ha già lasciato il Qatar. Senza il portiere nerazzurro la nazionale africana cerca una complicata qualificazione.

ULTIMO ATTO – Alle 20 Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera chiudono la fase a gironi dei Mondiali, per il Gruppo G. La prima partita avrebbe dovuto riguardare André Onana, ma da inizio settimana il portiere dell’Inter non fa più parte del gruppo a disposizione di Rigobert Song, dopo i noti problemi prima del match con la Serbia. Il Camerun ha le spalle al muro: è ultimo con un punto assieme alla già citata Serbia, la Svizzera è a tre e il Brasile a punteggio pieno a sei. Seleçao già qualificata, con un pareggio è sicura del primo posto. Per una difficile qualificazione il Camerun deve vincere e sperare che la Svizzera non batta la Serbia. Così può provare a finire seconda per una miglior differenza reti (al momento -1 con tre gol segnati). Col pareggio nell’altra gara del girone sarebbe a pari punti con gli svizzeri (differenza reti 0, gol segnati uno), con la vittoria serba con questi ultimi (differenza reti -2, gol segnati tre). Già anche solo battere il Brasile, però, appare complesso per il Camerun (senza Onana).