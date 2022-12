Hakimi come Mourinho con l’Inter! Polemica dalla finalina Croazia-Marocco

Hakimi non contento né sull’arbitraggio della finalina Croazia-Marocco ieri (vedi articolo) né sul trattamento da parte di direttori di gara e FIFA della sua nazionale. Lo ha mostrato con un gesto eloquente.

MOLTO NERVOSISMO – Achraf Hakimi furioso per l’esito della finalina Croazia-Marocco, che i suoi hanno perso 2-1. L’ex Inter prima se l’è presa con Gianni Infantino, presidente della FIFA (vedi articolo), ma non è finita qui. Eloquente un suo gesto, quello delle manette, copiando quanto fatto da José Mourinho a febbraio 2010 in una partita fra Inter e Sampdoria per l’arbitraggio di Paolo Tagliavento. Hakimi, più che la partita di ieri, non ha accettato giù il rigore negato contro la Francia in semifinale.