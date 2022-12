Giappone-Croazia si decide ai calci di rigore: super Livakovic! Brozovic ai quarti

La Croazia di Brozovic è scesa in campo alle ore 16 contro il Giappone nel match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Inizia forte la Nazionale nipponica che mette in difficoltà i croati trovando il vantaggio al 43′ poi arriva la reazione croata con Perisic

EQUILIBRIO – La Croazia di Marcelo Brozovic è scesa in campo negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar contro il Giappone di Moriyasu. La Nazionale nipponica inizia subito forte creando occasioni e mettendo in difficoltà la retroguardia croata. Al 43′ il Giappone sblocca il risultato con Maeda: la prima frazione di gioco termina sull’1-0. Nella ripresa la Croazia reagisce e al 55′ sigla il pari con un bel gol di testa dell’ex Inter Ivan Perisic. Nei minuti regolamentari la partita termina 1-1 e si va ai supplementari.

PAURA – Ai tempi supplementari le emozioni non sono moltissime con Croazia e Giappone maggiormente preoccupate a mantenere l’equilibrio per non prendere gol. Il risultato non cambia e quindi la partita si decide ai calci di rigore. Livakovic grande protagonista con tre rigori parati mentre l’ex Inter Livaja sbaglia. Pasalic calcia il rigore decisivo e non sbaglia: gol e quarti di finale.