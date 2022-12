Giappone-Croazia, la probabile formazione di Dalic: Brozovic 4/4 al centro – CdS

Alle 16 la Croazia disputerà gli ottavi di finale dei Mondiali contro il Giappone. Dopo aver superato il girone con il Belgio, la squadra del commissario tecnico Dalic cerca conferme. Questa è la probabile formazione data dal Corriere dello Sport, Brozovic ancora al centro.

PROBABILI – Nel pomeriggio, alle ore 16, la Croazia giocherà la sua partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali con il Giappone. La compagine del commissario tecnico Zlatko Dalic vuole cercare nuove conferme dopo il girone passato ai danni del Belgio. Le prestazioni non sono state convincenti, gli errori di Romelu Lukaku hanno aiutato per il passaggio del turno. Nell’ultima occasione, nel 2018 in Russia, è arrivata la finale contro la Francia. Questa volta l’obiettivo è arrivare almeno ai quarti di finale, per poi sperare nella grande partita. Fra i titolari odierni ricordi per l’Inter per gli ex Marko Livaja e Ivan Perisic, spicca la quarta presenza dal 1′ per Marcelo Brozovic migliore in campo giovedì (vedi articolo). Il numero 77 nerazzurro occuperà il ruolo di regista, pronto a gestire le geometrie della sua squadra. Questa la probabile formazione di Dalic per Giappone-Croazia, secondo il Corriere dello Sport: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

Fonte: Corriere dello Sport