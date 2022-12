Giappone-Croazia, presente e passato Inter dal 1′: Dalic va sul ‘blocco’ − TS

Giappone-Croazia sarà il quinto ottavo di finale del Mondiale. Alle 16 ore italiane sfida affascinante con diversi giocatori legati all’Inter in campo. Dalic si affida a Brozovic e non solo

ULTIME − Al via oggi la terza batteria degli ottavi di finale. In campo alle 16 Giappone-Croazia. Sfida tutt’altro che semplice per i vice campioni del Mondo, arrivati secondi nel proprio girone dietro al Marocco. Nipponici addirittura da primi superando la Spagna che ha chiuso al secondo posto. Zlatko Dalic si affida al blocco italiano o meglio a quello dell’Inter. Oltre a Marcelo Brozovic, in campo dal 1′ anche tre ex nerazzurri: Ivan Perisic, Mateo Kovacic e Marko Livaja. Quest’ultimo dato in ballottaggio con Petkovic. Dall’altro, presente anche Yuto Nagatomo, il quale ha lanciato la sfida agli avversari citando i samurai (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport