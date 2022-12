Giappone-Croazia, Brozovic confermato. Un ex Inter verso l’esclusione!

Si avvicina Giappone-Croazia. Marcelo Brozovic sarà regolarmente al centro del campo insieme a Modric e Kovacic. Il CT croato Zlatko Dalic pronto a cambiare in attacco

ULTIME − Brozovic non mancherà in Giappone-Croazia. Il centrocampista dell’Inter sarà in cabina di regia domani alle 16 (ore italiane) insieme ai due soci Luka Modric e Mateo Kovacic. In vista della formazione che scenderà in campo dal primo minuto, il CT Dalic ne dovrebbe cambiare due rispetto all’undici tipo. Come riporta Sportske Novosti, verso l’esclusione Borna Sosa e Marko Livaja. Al loro pronti Barisic e Petkovic. Titolare l’altro ex nerazzurro Ivan Perisic.