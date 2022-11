Francia, sconfitta indolore con la Tunisia: agli ottavi da prima, africani fuori

La Francia di Deschamps ha sfidato la Tunisia nell’ultima partita del Gruppo D dei Mondiali in Qatar (vedi focus). I Campioni del Mondo in carica, già qualificati agli ottavi di finale della competizione, sono scesi in campo con le seconde linee. La sfida termina 1-0, Tunisia eliminata insieme alla Danimarca

PAREGGIO SUL GONG – La Francia di Didier Deschamps è scesa in campo contro la Tunisia con la qualificazione agli ottavi dei Mondali già in tasca. Il Commissario Tecnico Bleau ne ha approfittato per schierare le cosiddette secondo linee ma tra queste Marcus Thuram non ha trovato spazio nemmeno per un minuto. La sfida è terminata 1-0: la Tunisia va in vantaggio al 58′ con Khazri mentre la Francia pareggia al 98′ con Griezmann ma la rete viene annullata per fuorigioco. I nordafricani lasciano il Mondiale insieme alla Danimarca (vedi report): l’altra qualificata del Gruppo D è l’Australia.