Francia, sale in cattedra Mbappé: 2-1 alla Danimarca, la firma è tutta sua!

La Francia e la Danimarca si sono sfidate nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali in Qatar. Nel primo tempo poche emozioni mentre nella seconda frazione di gioco sale in cattedra Mbappé. La partita termina 2-1 per i Campioni del Mondo che staccano l’Australia e mettono al sicuro gli ottavi di finale

TALENTO IN CATTEDRA – La Francia e la Danimarca hanno dato vita a una partita tutto sommato gradevole e divertente, soprattutto nel secondo tempo. Dopo la prima frazione di gioco, infatti, sono poche le emozioni con più Francia che Danimarca ma in ogni caso il risultato rimane fermo sullo 0-0. Nel secondo tempo squadre più vivaci fino a quando i Campioni del Mondo in carica non trovano l’1-0 con il solito Mbappé su assist di Theo Hernandez. La Danimarca non ha alcuna intenzione di mollare e al 68′ sigla il pari con Christensen su ingenuità del bianconero Rabiot. Al 72′ sono i danesi a sfiorare il vantaggio con un reattivo Lloris mentre al 77′ ci prova la Francia con Tchouameni. All’80’ ancora ancora Danimarca vicina al gol con il subentrato Braithwaite. All’86’ sale in cattedra ancora una volta Mbappé che spinge in rete su assist di Griezmann. Francia al primo posto del Gruppo D.