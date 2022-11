Francia, altra tegola pesante! Brutto infortunio per Hernandez

Non c’è pace per la Francia, che dopo aver perso per infortunio Paul Pogba, N’Golo Kanté, Karim Benzema e Christopher Nkunku, i transalpini dovranno fare a meno anche Lucas Hernandez.

GRAVE INFORTUNIO – È durata appena tredici minuti la partita di Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco e fratello di Theo del Milan, che durante Francia-Australia ha sostituito il fratello per infortunio. Secondo quanto riportato dal sito della Nazionale francese, il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali nella notte che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione praticamente finita per il giocatore di Francia e Bayern Monaco.