FOTO – Rakitic sfotte Lukaku: «Lo ospitiamo un mese e Spalato!». Poi cancella

Ivan Rakitic dopo il passaggio del turno della sua Croazia, da casa festeggia l’obiettivo raggiunto dai suoi ex compagni di Nazionale, ma prende in giro Romelu Lukaku. Poi cancella il video pubblicato attraverso i social.

PASSAGGIO DEL TURNO – La Croazia pareggia 0-0 con il Belgio e passa alla fase successiva della competizione. Niente da fare per Romelu Lukaku e compagni, usciti clamorosamente ai gironi. Ivan Rakitic attraverso una storia pubblicata su Instagram prende in giro l’attaccante dell’Inter per gli errori commessi sottoporta: «Andiamo Lukaku! Dobbiamo ospitarlo un mese a Spalato. Andiamo!». Poi però il centrocampista del Siviglia attualmente terzultimo in classifica in Liga, ha cancellato il video. Di seguito un frame del video.

Fonte: Instagram [Ivan Rakitic]