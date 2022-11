FOTO – Lautaro Martinez uomo copertina dell’Argentina insieme a Messi

Cresce l’attesa per l’esordio dell’Argentina al Mondiale, in campo alle 11 contro l’Arabia Saudita (a breve le formazioni ufficiali di entrambe le squadre). Lautaro Martinez uomo copertina.

IN COPERTINA – Lautaro Martinez pronto a fare l’esordio al Mondiale con la maglia dell’Argentina, in campo alle 11 a Lusail, gara valida per la prima giornata del Gruppo C. L’attaccante dell’Inter è stato inserito dalla sua Nazionale direttamente in copertina insieme a Lionel Messi e Angel Di Maria per la sfida di oggi.

Fonte: Twiter Argentina