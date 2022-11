FOTO – Hakimi cuore di mamma: i festeggiamenti dell’ex Inter al Mondiale

Con la vittoria di oggi per 0-2 contro il Belgio, il Marocco ha dato una grossa spinta alle proprie possibilità di qualificarsi per gli ottavi di finale dei Mondiali. L’ex Inter Achraf Hakimi per festeggiare ha pubblicato una tenera foto in compagnia della madre.

QUASI QUALIFICATI – Tra il Marocco e gli ottavi di finale dei Mondiali c’è solo l’ostacolo Canada. Con la vittoria di oggi per 0-2 sul Belgio, ai nordafricani basta un pareggio contro la nazionale di Alphonso Davies per potersi qualificare. Dopo la vittoria, l’ex esterno dell’Inter Achraf Hakimi ha pubblicato una tenera foto con la madre. “Ti amo mamma” le sue parole.

Questa la foto pubblicata sui suoi canali social ufficiali.