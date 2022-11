FOTO – Dumfries esulta per il passaggio dell’Olanda: «Il viaggio continua»

L’Olanda vola agli ottavi di finale dei Mondiali da prima del girone e attende di conoscere l’avversaria che affronterà sabato. Denzel Dumfries ha esultato per il grande risultato ottenuto dalla sua nazionale.

VIAGGIO – Prosegue l’avventura di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries con l’Olanda ai Mondiali in Qatar. Proprio l’esterno destro dell’Inter ha sfruttato i suoi canali social ufficiali per sottolineare la gioia dovuta al risultato: “Il nostro viaggio continua! Grazie per il sostegno di questa sera”. Queste le sue parole. Nella speranza per i due nerazzurri che il viaggio possa continuare il più possibile.

