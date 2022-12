FOTO – Brozovic pronto a sfidare il Giappone! Uomo copertina della Croazia

La Croazia di Marcelo Brozovic alle 16 scenderà in campo per l’ottavo di finale contro il Giappone. Il centrocampista dell’Inter è stato scelto come uomo copertina all’annuncio delle formazioni ufficiali (vedi QUI).

UOMO COPERTINA – Marcelo Brozovic è un pilastro non solo dell’Inter, ma anche della sua Croazia, che alle 16 scenderà in campo con l’intenzione di guadagnarsi i quarti di finale del Mondiale a tutti i costi. Brozovic giocherà titolare la sfida, ed è stato scelto anche come uomo copertina dalla sua Nazionale, giusto per sottolineare ancora una volta la sua importanza.

Fonte: Twitter [Croazia]