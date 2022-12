FOTO – Belgio-Croazia, Lukaku uomo copertina con De Bruyne come Messi e Cristiano Ronaldo

Belgio-Croazia con Romelu Lukaku uomo copertina (possibile indizio?) con Kevin De Bruyne, ricorda la foto con la partita a scacchi tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo scattata per Louis Vuitton.

IN COPERTINA – Il Belgio presenta l’importantissima partita con la Croazia (ore 16:00) inserendo in copertina Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne con un messaggio ben preciso: «La vittoria è uno stato d’animo!». L’immagine prende chiaramente spunto dalla foto di Annie Leibovits per Louis Vuitton, che ritrae Lionel Messi e Cristiano Ronaldo durante una partita a scacchi. Foto che ha immediatamente fatto il giro del mondo.

Victory is a State of Mind. ♟️ #DEVILTIME pic.twitter.com/1FqPPp1Jsr — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 1, 2022

Fonte: Twitter [Belgio]