Eustaquio: «Brozovic, Modric, Kovacic che giocatori! Giocare col Porto…»

Stephen Antunes Eustáquio, centrocampista del Porto e della nazionale canadese, tra poche ore sarà avversario di Brozovic e della Croazia al Mondiale. Le sue parole in conferenza stampa

EMOZIONANTE − Le parole di Eustaquio alla vigilia del match contro il Belgio: «C’è sempre pressione, ma la gestiamo bene. Siamo concentrati sulla partita. Dovremo giocare il nostro miglior calcio. La Croazia è vice campione del Mondo, sarà una gara emozionante. Siamo partiti dal basso, ora puntiamo al secondo posto. Sarà difficile per noi, ma sarà difficile anche per loro. Giocare in Champions League col Porto aiuta sicuramente per questo tipo di gare perché giochi contro giocatori. Abbiamo provato a trasferire quell’esperienza in nazionale. Dall’altra parte ci saranno Modrić, Kovačić, Brozović, tutti grandi giocatori. È una grande occasione giocare contro giocatori del genere».