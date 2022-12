Emanuelson a van Gaal: «Mettere Berghuis per supportare Dumfries!»

Urby Emanuelson, su Voetbalzone, ha provato a dare un consiglio al CT van Gaal per migliorare il gioco della nazionale orange. In particolare, serve supporto per Dumfries a destra

CONSIGLIO − L’ex nazionale olandese, Emanuelson, consiglia il CT van Gaal: «Contro il Qatar abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma speravo in un calcio più brillante. Un po’ più di energia, pressione, combinazioni. Consiglio a van Gaal? Metterei Berghuis al posto di Klaassen. Quest’ultimo è più un numero dieci. Berghuis vuole arrivare al pallone e può essere pericoloso dalla destra. Può quindi supportare Denzel Dumfries».