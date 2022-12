Dumfries rivela: «Grato alla mia psicologa, Mondiale duro. Presa rivincita!

Denzel Dumfries ha realizzato un gol e due assist in Olanda-Usa. Il giocatore dell’Inter, dopo un inizio di Mondiale difficile, svela di aver contattato anche una psicologa dello sport

RIVINCITA − Protagonista in Olanda-Usa, Denzel Dumfries ha spiegato ai microfoni di Espn l’aiuto fornitogli dalla psicologa Annemieke Zijerveld. Le sue parole: «È la prima volta che ho pensato: è bello parlarne. Sono molto onesto. Ultimamente è stato piuttosto difficile e mentalmente duro, poteva andare meglio nella fase a gironi. Dovevo trovare la mia pace interiore per tornare alle al 100%. Gli sono grato per questo. Sono contento di essere riuscito a prendermi la mia rivincita. Ho le persone giuste intorno a me. A volte non è facile essere un calciatore. Le critiche ti influenzano. Cerchi di essere importante e di fare del tuo meglio per la squadra. La resilienza mentale è importante in questo».