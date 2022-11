Dumfries: «Nostro gruppo speciale! Van Dijk? Miglior difensore al mondo»

Dumfries ha parlato del gruppo dell’Olanda, composto sia da grandi giocatori che da grandi amici. Il laterale dell’Inter ha poi speso qualche parola su van Dijk

GRANDE GRUPPO − Dumfries esalta la forza del collettivo olandese: «La mancanza di van Dijk ha sicuramente avuto un impatto. Virgil è uno dei migliori, se non il miglior difensore del mondo. E poi porta anche la sua enorme esperienza. Virgil è fondamentale per questo gruppo. La sua assenza è stata un po’ sottovalutata durante l’Europeo. Altri giocatori? Memphis è molto presente. Noa Lang è un bravo ragazzo con cui vado d’accordo all’interno del gruppo. Lo stesso Jeremie Frimpong, uno dei nuovi arrivati, ha potuto subito notare che siamo davvero una squadra. Questo è un gruppo speciale. Lo si nota durante le cene, per esempio. I posti a tavola cambiano continuamente. Perché tutti vanno d’accordo con tutti». Le sue parole riprese dal portale olandese Voetbal primeur.