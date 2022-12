Dumfries: «Il mio meglio deve ancora venire! L’Olanda ha una missione»

Dumfries, a pochi giorni dal quarto di finale tra Olanda e Argentina, ha parlato del suo rendimento nonché dell’obiettivo degli Oranje. Il laterale dell’Inter crede nel passaggio del turno

OBIETTIVO − Dumfries sfiderà il compagno all’Inter Lautaro Martinez nei quarti di finale. Le sue parole a Nos: «Il mio meglio deve ancora arrivare. Forse è perché abbiamo un obiettivo. Ed è ancora più importante degli ottavi di finale… Messi? Un solo giocatore non può vincere una partita. Noi abbiamo una missione: scaldare i cuori dell’Olanda. Siamo qui solo per questo. Abbiamo molta qualità e c’è ancora molto margine di miglioramento, ma penso che siamo sulla strada giusta. La fase a gironi è stata positiva per noi come squadra. Ad ogni modo, si vuole essere sempre importante per la squadra. Un giocatore sente la pressione, pensa al Mondiale da un anno. Ho avuto uno psicologo dello sport da quando sono arrivato. Tutti a volte devono affrontare un periodi difficili. Consiglio a tutti di cercare qualcuno su cui fare affidamento». Olanda-Argentina è in programma venerdì alle 20.