Dumfries insufficiente, stesso voto di tanti dell’Olanda: la valutazione – CdS

Dumfries ieri non ha giocato una partita entusiasmante con l’Olanda, nell’1-1 contro l’Ecuador (vedi articolo). Il difensore dell’Inter, per il Corriere dello Sport, non raggiunge la sufficienza.

SOTTO AL 6 – L’Olanda delude contro l’Ecuador ma una vittoria sul disastroso Qatar porterà gli ottavi. Per gli Oranje prestazione piuttosto negativa, come dimostrano le pagelle del Corriere dello Sport. Denzel Dumfries, unico dell’Inter impegnato vista la nuova panchina per Stefan de Vrij (vedi articolo), prende 5.5. Come lui in tanti: Nathan Aké, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Steven Bergwijn e il commissario tecnico Louis van Gaal. Il migliore è Cody Gakpo, autore del momentaneo 1-0, con 6.5, sufficienza per il portiere Andries Noppert e Virgil van Dijk. Pur essendo entrato all’intervallo Memphis Depay è il peggiore (4.5 come Jurrien Timber), peggio di Dumfries anche Daley Blind e Teun Koopmeiners che prendono 5.

Fonte: Corriere dello Sport