Dumfries fa il ‘medico’: «De Vrij? Sta bene! Critico con le mie prestazioni»

Dumfries ha parlato in vista di Olanda-Stati Uniti, primo ottavo di finale dei Mondiali in programma sabato alle 16. Il laterale dell’Inter ha anche aggiornato sul suo compagno di club de Vrij, che nella giornata di mercoledì si era allenato a parte.

LA PREPARAZIONE CONTINUA – Denzel Dumfries si sostituisce al medico sociale dell’Olanda: «Stefan de Vrij sta bene, per quanto ne so. Anche Jeremie Frimpong è in forma. La partita con gli Stati Uniti? Si tratta di una buona squadra, che ha qualità e mette pressione. Questo può aiutarci per il nostro gioco. Sono molto critico nei confronti delle mie prestazioni, ma penso alla squadra: possiamo ancora migliorarci. Lo stato di forma è buono».