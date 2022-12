Dumfries, dopo due assist anche il gol! Protagonista in Olanda-Stati Uniti

Denzel Dumfries sta trascinando l’Olanda ai quarti di finale di Qatar 2022. Dopo i due assist nel primo tempo, l’esterno dell’Inter segna il gol del 3-1 contro gli Stati Uniti

TOTALE – Prestazione superlativa per Dumfries, in campo in questo momento in Olanda-Stati Uniti. L’esterno dell’Inter è, al momento, l’indiscusso man of the match: dopo i due assist del primo tempo, per l’esterno arriva anche il gol con un bel sinistro al volo, su assist di Blind, che non lascia scampo a Turner.