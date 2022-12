Dumfries batte un colpo in Olanda-Stati Uniti: assist a Depay per l’1-0

Denzel Dumfries è in campo in Olanda-Stati Uniti, primo ottavo di finale di Qatar 2022. Per l’esterno dell’Inter primo squillo: bell’assist a Depay che vale il vantaggio “oranje”

SQUILLO – Denzel Dumfries è partito bene in Olanda-Stati Uniti. Per l’esterno dell‘Inter, criticato nelle ultime uscite con gli “oranje”, il primo squillo di questo Mondiale: dai suoi piedi, infatti, arriva l’assist a Depay che vale il momentaneo vantaggio “oranje”. Un bel pallone rasoterra che l’attaccante del Barcellona deposita alle spalle di Turner, estremo difensore statunitense.