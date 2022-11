Di Marzio: «Onana? Bizzarra motivazione del CT! È un portiere moderno»

Di Marzio si è espresso su Onana e sul caso nato in Camerun. Importante anche l’ultimo retroscena (vedi articolo). Il giornalista non capisce la spiegazione del CT Song

MOTIVAZIONE BIZZARRA − Le parole di Gianluca Di Marzio sul caso Camerun: «Provvedimento del Camerun su Onana? Non è neanche così scritto perché è temporaneamente sospeso, infatti è ancora in Qatar. Non è detto che il suo Mondiale sia finito. Bizzarra la motivazione dell’allenatore, perché ha chiesto a Onana di cambiare il suo modo di giocare. Strano perché si sa che il portiere dell’Inter gioca da portiere moderno, non puoi chiedere di non farlo». Le sue parole a ‘L’Originale‘ su Sky Sport.