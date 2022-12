Di Gennaro: «Lautaro Martinez importante in finale. Ho dato un voto alto…»

Di Gennaro commenta la prestazione di Lautaro Martinez in finale Mondiale. Voto alto dovuto all’impatto dell’attaccante dell’Inter nei suoi ingressi in campo

SUPPORTO − Antonio Di Gennaro ha commentato positivamente il Mondiale del Toro dell’Inter: «Lautaro Martinez? Importante nella finale, ha iniziato l’azione del terzo gol. Ha tirato il rigore decisivo con l’Olanda, non è facile. Il voto 8,5 ci stava secondo me. Paredes non ha fatto un buon Mondiale, con Scaloni che inserito Enzo Fernandes oltre ai vari Mac Allister e allo stesso Julian Alvarez. Tre cambi che hanno stravolto l’Argentina e il suo Mondiale».