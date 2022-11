Denis sicuro: «Lautaro Martinez o Alvarez? Ad oggi è più pronto il Toro!»

L’Argentina è per adesso sulla bocca di tutti visto il KO all’esordio Mondiale contro l’Arabia Saudita. Si analizza il rendimento di Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Ne parla l’ex Atalanta e Napoli, Denis

TORO AVANTI − El Tanque German Denis analizza un po’ l’attacco della Seleccion: «Attacco Argentina? Secondo me Paulo si può adattare tranquillamente al 4-3-3, mettendolo un po’ a destra, con Di Maria a sinistra, o magari Messi più avanti o a destra con Dybala più trequartista, penso possa adattarsi. Simeone è un grande attaccante, però dobbiamo sapere che davanti ci sono Lautaro Martinez e Julian Alvarez che è in formissima, Simeone però ha fatto il suo per essere considerato. Chi mi prendo tra i due? Sono entrambi forti, ad oggi è più pronto il Toro, Julian è al primo anno di City, si sta abituando bene alla Premier e non è facile, ma in questo momento Lautaro arriva più facilmente al gol». Le sue parole a Tv Play su Calciomercato.it.