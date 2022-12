Degenek: «Argentina ha stelle in panchina, come Lautaro Martinez»

Milos Degenek, difensore centrale dell’Australia, ha parlato in vista della sfida negli ottavi di finale contro l’Argentina. Il giocatore australiano ha rispetto per gli avversari e sottolinea come la squadra di Scaloni abbia valide alternative anche in panchina, tra cui anche Lautaro Martinez

STELLE – Ecco le parole di Degenek, difensore centrale dell’Australia, verso la partita contro l’Argentina in programma sabato. Il giocatore dei Socceroos ha parlato degli avversari, sottolineando la presenza di giocatori di rilievo anche dalla panchina: «La partita contro l’Argentina sarà completamente diversa. Ovviamente abbiamo tempo per prepararci e lo faremo. Pero, di nuovo, sono due stili di calcio completamente diversi. La Francia gioca in un modo, l’Argentina giocherà in maniera diversa. Sappiamo che questa squadra è piena di stelle, come Dybala e Lautaro Martinez che potrebbero entrare dalla panchina».