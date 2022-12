Dalic: «Positivo che i giovani crescano con Perisic, Brozovic! Nel 2018…»

Dalic si è espresso sulla sua Croazia e sulla nuova generazione di giocatori croati rispetto al 2018. I vari Brozovic, Perisic, Modric, a detta sua, sono un bene per fargli da guida

NUOVA GENERAZIONE − Le parole di Zlatko Dalic dopo il passaggio del turno della sua Croazia in conferenza stampa: «Ci sono 18 nuovi giocatori rispetto alla Russia, una generazione completamente nuova del calcio croato. I ragazzi se lo meritavano. Se guardiamo al 2018 dove i nostri giocatori militavano tra Barcellona, ​​Inter, Real Madrid e Juventus, ora abbiamo sei giocatori del campionato croato. Per questo mi tolgo il cappello, sono arrivati tra le prime otto del mondo. È positivo che crescano con giocatori più anziani come Modric, Perisic, Kovacic e Brozovic».