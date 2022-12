Dalic: «Modric, Brozovic, Perisic? Loro la forza dei giovani della Croazia»

Dalic pone grande rispetto e stima nei confronti dei veterani della Croazia. Da Brozovic a Modric e Perisic, la nuova generazione di giocatori deve fare molto affidamento a questi giocatori

GRANDE SQUADRA − Zlatko Dalic, in occasione dei festeggiamenti in Croazia per il terzo posto, si è espresso così sulla Nazionale: «Abbiamo una grande nazionale e grandi giovani giocatori, ma non farebbero nulla senza questi anziani. Luka Modric, Perisic, Lovren, Vida, Brozović sono la forza. Abbiamo giovani giocatori ambiziosi che vogliono fare molto. Abbiamo un grande futuro e abbiamo il diritto di sperare che faremo le cose giuste nel prossimo futuro. La Croazia può farcela».