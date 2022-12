Dalic esorta Brozovic: «Chi non è al 100% lo dica, no cambi veloci! Onestà»

Alla vigilia della finale per il terzo/quarto posto fra Croazia e Marocco, il CT croato Dalic ha avvisato i suoi giocatori. Fra questi rientra Brozovic dell’Inter, acciaccato dopo l’Argentina

SIANO ONESTI − In conferenza stampa Zlatko Dalic ha avvisato i giocatori acciaccati, tra questi Brozovic: «Questa è la settima partita in meno di un mese e abbiamo speso tanto. Le conseguenze si fanno sentire e vedremo come sarà la giornata. Dobbiamo stare attenti e voglio che i giocatori siano onesti e riferiscano ogni tipo di problema. Abbiamo bisogno di chi può dare più del 100 percento. Tutti vogliono giocare e dovremo pesare bene in modo da non dover fare sostituzioni veloci».