Croazia-Marocco, Brozovic c’è! Ecco la scelta di Dalic: le formazioni ufficiali

Marcelo Brozovic è stato convocato dal suo allenatore Dalic per la sfida Croazia-Marocco in programma alle 16 per il terzo e quarto posto. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori.

IN PANCHINA – Marcelo Brozovic clamorosamente presente in Croazia-Marocco, ma solo in panchina, a differenza di quanto detto nelle ultime ore. Ieri il centrocampista nerazzurro non ha neanche svolto l’ultimo allenamento prima della sfida 3°/4° posto in programma alle 16. L’Inter incrocia le dita e spera di non vederlo in campo per non rischiare ulteriori problemi dopo aver escluso lesioni muscolari. Dalic costretto a cambiare modulo per via delle tante assenze e per la prima volta in questo Mondiale scenderà in campo con due attaccanti. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori.

CROAZIA-MAROCCO, BROZOVIC PRESENTE! LE FORMAZIONI UFFICIALI

Croazia (3-5-2): Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo; Orsic, Modric, Kovacic, Majer, Perisic; Kramaric, Livaja.

A disposizione: Grbic, Ivusic, Barisic, Erlic, Lovren, Brozovic, Vlasic, Pasalic, Petkovic, Budimir, Sosa, Vida, Juranovic, Sucic, Jakic.

Allenatore: Dalic.

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiyat Allah; Amrabat, Sabiri, El Khannouss; Ziyech, Y. En-Desyri, Boufal.

A disposizione: Aguerd, Saiss, Ounahi, Hamdallah, Zaroury, Elkajoui, Chair, Aboukhlal, Amallah, Ezzalzouili, Cheddira, Tagnaouti, Benoun, Jabrane.

Allenatore: Regragui