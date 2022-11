Croazia irriconoscibile contro il Marocco, Brozovic insufficiente: le pagelle – CdS

Non benissimo la Croazia alla prima uscita del Mondiale contro il Marocco. Un pareggio con reti inviolate e una prestazione non proprio esaltante. Secondo il Corriere dello Sport, insufficiente la prestazione di Marcelo Brozovic.

BROZOVIC 5,5 – Il Marocco voleva limitare i danni contro la Croazia: missione compiuta. Marcelo Brozovic e compagni sono sembrati quasi timidi, forse schiacciati dal peso della responsabilità. Il pareggio è il risultato più giusto per quanto visto in campo, cioè poche occasioni da gol. L’unica, per la Croazia, un tiro dalla distanza dell’ex Inter, Ivan Perisic con il sinistro. Nello specifico, prestazione appena sotto la sufficienza quella di Brozovic, tornato titolare in una gara ufficiale dopo l’infortunio con l’Inter. Il centrocampista nerazzurro, un po’ come i suoi compagni, si vede poco e si rende poco pericoloso.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu