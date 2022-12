Croazia-Belgio, le pagelle degli interisti: Brozovic maestro. Lukaku 4 − CdS

Croazia-Belgio è stata la sfida dei giocatori dell’Inter, Brozovic e Lukaku. Sfida vinta nettamente dal regista croato, autore di una gara da urlo. Big Rom malissimo. Le pagelle del Corriere dello Sport

PAGELLE − La sfida più attesta della giornata Mondiale era senza dubbio Croazia-Belgio, gara terminata 0-0. Croati dunque qualificati come secondi agli ottavi di finale, per loro ci sarà il Giappone. Red Devils a casa con quattro punti. Le prove dei due giocatori dell’Inter, Brozovic e Lukaku, sono state nettamente diverse. Da 7,5 quella del centrocampista, il migliore dei suoi dopo Josko Gvardiol. Il regista è un maestro d’orchestra. Malissimo invece Lukaku, il peggiore in campo. Inzaghi dovrà ricostruirlo (vedi articolo) dopo un secondo tempo (quando è entrato) da incubo con quattro palle-gol nitide sprecate. Alla fine, invece, di spaccare la partita, spacca la panchina (letteralmente). Voto 4.

Fonte: Corriere dello Sport