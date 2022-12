Croazia – Belgio, le formazioni ufficiali: la decisione su Lukaku

Ecco le formazioni ufficiali di Croazia – Belgio, gara valida per la terza giornata del gruppo F del Mondiale di Qatar 2022. Niente titolarità per Lukaku, nella Croazia molta Inter, presente e passato

SOLO PANCHINA – Romelu Lukaku non sarà titolare nella sfida tra Croazia e Belgio in programma alle 16.00. Il Ct dei Red Devils Martinez ha deciso di non schierare il belga dal 1′, ma di tenerlo eventualmente come arma in corso. Nella Croazia invece gioca come previsto Marcelo Brozovic. Di seguito le formazioni ufficiali di Croazia-Belgio:

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Commissario tecnico: Dalic.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Dendoncker, Witsel, Trossard; Carrasco, De Bruyne, Mertens. Commissario tecnico: Martinez.