Croazia alla ricerca della prima vittoria, Dalic non rinuncia a Brozovic: la probabile formazione

La Croazia oggi tornerà a giocare per la seconda giornata del Mondiale al Khalifa International Stadium di Ar-Rayyan nel match in programma alle ore 17:00. Dalic non rinuncia per nessun motivo a Marcelo Brozovic, ecco la probabile formazione.

LE SCELTE – Primo confronto in assoluto quello tra Croazia e Canada in campo oggi alle 17. I vice campioni del Mondo sono alla ricerca assoluta della prima vittoria al Mondiale. Il problema del gol è certamente da risolvere per la formazione di Dalic, che però non rinuncia al centrocampo forte e di esperienza composto dall’interista Marcelo Brozovic, e completato da Luka Modric e dall’ex nerazzurro Mateo Kovacic. Di seguito la probabile formazione della Croazia.

Probabile formazione Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Livaja, Perisic.