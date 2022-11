Brozovic vicino alla condizione ideale: la sua pagella in Croazia-Canada – CdS

Marcelo Brozovic è in crescita dopo l’infortunio subito in questa stagione con l’Inter. Simone Inzaghi si gode a distanza il recupero del centrocampista. In Croazia-Canada meglio nel secondo tempo: ecco la su pagella secondo il Corriere dello Sport.

LA PAGELLA 6 – Brozovic titolare inamovibile, ancora una volta, in Croazia-Canada. La prestazione del centrocampista dell’Inter migliora minuto dopo minuto, soprattutto nel secondo tempo. Segno che piano piano sta tornando nella condizione ideale. Se continua così, il Mondiale restituirà a Simone Inzaghi un giocatore totalmente recuperato. La sua prestazione, secondo il quotidiano romano, è sufficiente

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi