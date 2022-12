Brozovic, totale affanno in Argentina-Croazia! Voto basso: la pagella – TS

Marcelo Brozovic non ha brillato in Argentina-Croazia. L’edizione odierna di Tuttosport boccia la prova del centrocampista croato, uscito anzitempo per un problema fisico (vedi articolo)

PAGELLA – Marcelo Brozovic, come i compagni di squadra, non ha di certo brillato nella sconfitta della Croazia contro l’Argentina. Il centrocampista uscito al 50′ per un problema fisico, secondo Tuttosport, è autore di una prestazione in totale affanno che gli vale il voto di 4,5. Valutazione in linea con quella dei compagni di squadra, a testimonianza di una partita, di fatto, a senso unico.

Fonte: Tuttosport – Roberto Colombo