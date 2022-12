Brozovic top, ma tolto mezzo punto: la pagella in Croazia-Brasile − CdS

Brozovic per il secondo Mondiale consecutivo è volato in semifinale. Altra prestazione top del croato, stavolta contro i fenomeni verde-oro. La sua pagella in Croazia-Brasile

MATURITÀ − Marcelo Brozovic si regala la seconda semifinale consecutiva ad un Mondiale. Il centrocampista dell’Inter, perno della linea mediana di Dalic nella Croazia, disputa un’altra gara da predicatore in mezzo al campo. Contro il Brasile è condizionato dall’ammonizione presa al 31′, ma gioca con maturità come se non l’avesse mai presa. Esce solamente nel secondo tempo supplementare per lasciare il posto a Orsic. La pagella in Croazia-Brasile è ovviamente positiva, voto 7. Mezzo punto in meno solo per l’errore a pochi passi da Alisson nel primo extra-time. Dal gol sbagliato, è arrivato puntualmente subito dopo il vantaggio di Neymar. Ma il fato ha voluto un altro epilogo. Meglio così.

Fonte: Corriere dello Sport