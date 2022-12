Brozovic poco brillante in Giappone-Croazia, un solo acuto! La pagella – TS

Marcelo Brozovic ha conquistato con la sua Croazia l’accesso ai quarti di finale di Qatar 2022. L’analisi della prestazione del centrocampista dell’Inter con la pagella di Tuttosport

RISCATTO – Marcelo Brozovic ha disputato una buona prova in Giappone-Croazia. Voto 6,5 per il centrocampista nell’edizione odierna di Tuttosport: secondo il quotidiano il centrocampista croato è poco brillante nei suoi tentativi di dare ritmo al gioco. La performance però è riscattata dal rigore pesantissimo siglato contro i nipponici che, di fatto, ha indirizzato il passaggio del turno per la Nazionale croata.

Fonte: Tuttosport – Giorgio Dusi