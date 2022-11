Brozovic non al meglio per Croazia-Canada, decisione presa sul suo impiego – TS

Brozovic non sembra essere ancora al 100%, dopo aver ritrovato una maglia da titolare contro la Croazia che oggi alle 17 affronterà il Canada. Il centrocampista dell’Inter lamenta ancora qualche problema, che segnala il quotidiano Tuttosport.

DIFFICOLTÀ MINIME – Dopo aver debuttato con uno scialbo 0-0 col Marocco, la Croazia cerca la prima vittoria ai Mondiali oggi alle 17 col Canada. In campo dal 1′ dovrebbe esserci anche Marcelo Brozovic, nonostante non sia al 100%. Tuttosport parla di un po’ di stanchezza vista nel debutto in Qatar, che però è presumibile non pregiudichi una sua maglia da titolare. Con Brozovic ci saranno Luka Modric e Mateo Kovacic. Questo è quanto sembra essere nelle idee del commissario tecnico Zlatko Dalic, che pensa a due cambi di formazione. Mario Pasalic dell’Atalanta rimpiazzerà Nikola Vlasic del Torino, uscito malconcio all’intervallo mercoledì. Da centravanti c’è un’altra vecchia conoscenza dell’Inter: non Ivan Perisic (largo a sinistra) ma Marko Livaja, per Andrej Kramaric. Come terzino sinistro giocherà di nuovo Borna Sosa, giocatore che è stato accostato all’Inter non solo in queste ultime settimane ma già dal mese di agosto (è dello Stoccarda). Questa la probabile formazione di Dalic per Croazia-Canada: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Livaja, Perisic.

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva