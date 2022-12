Brozovic, niente Croazia-Marocco! Le probabili formazioni della finalina – CdS

Per Brozovic i Mondiali sono già finiti. Il Corriere dello Sport, nel dare le probabili formazioni della finale terzo-quarto posto Croazia-Marocco che si giocherà alle 16, non inserisce il centrocampista dell’Inter fra i giocatori disponibili.

ASSENZA SICURA – Marcelo Brozovic figura tra gli indisponibili della Croazia per la partita col Marocco. Questa l’indicazione del Corriere dello Sport, dopo l’infortunio del centrocampista dell’Inter martedì in semifinale contro l’Argentina. Oggi alle 16 si gioca la finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali, con le due nazionali che inevitabilmente faranno diversi cambi. Brozovic, uscito al 50′ quattro giorni fa, anche ieri non si è allenato in gruppo (vedi articolo). Per Zlatko Dalic è quanto basta per non inserirlo in distinta, nemmeno in panchina. Al suo posto previsto l’inserimento di Lovro Majer davanti alla difesa. Inter “rappresentata” solo dagli ex nella finalina: Ivan Perisic esterno e Mateo Kovacic mezzala sinistra (più Marko Livaja e Ivica Ivusic in panchina) da una parte, Achraf Hakimi confermato terzino destro dall’altra. Negli africani c’è Azzedine Ounahi, ieri segnalato come obiettivo di mercato (vedi articolo). Queste le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport, senza Brozovic.

CROAZIA-MAROCCO – LE PROBABILI FORMAZIONI

Croazia (4-3-3): Grbic; Juranovic, Vida, Gvardiol, Barisic; Modric, Majer, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic. Commissario tecnico: Dalic

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, Cheddira, Boufal. Commissario tecnico: Regragui