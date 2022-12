Brozovic maratoneta da record, la sua pagella sfiora la perfezione – TS

Marcelo Brozovic contro il Giappone ha registrato un nuovo record di chilometri percorsi in una partita, superando anche un suo precedente record (vedi QUI). La pagella di Tuttosport è quasi perfetta.

LA PAGELLA – Brozovic contro il Giappone ha stabilito il nuovo record di chilometri percorsi in una partita: 16,7. Sarebbe potuto bastare un 8 per premiare la sempre razionale iperattività del centrocampista dell’Inter se non fosse che il precedente primato era pure suo (16,33) e risaliva alla gara disputata quattro anni fa in Russia contro l’Inghilterra. Il suo voto dopo il passaggio dei turni agli ottavi di finale è di 9!

Fonte: Tuttosport