Brozovic in campo per l’esordio in Qatar con la sua Croazia contro il Marocco

Marcelo Brozovic è pronto a tornare in campo dal primo minuto nella sfida tra la sua Croazia e il Marocco. Il centrocampista dell’Inter sarà infatti uno dei protagonisti dell’esordio della nazionale croata in questo Mondiale in Qatar.

RITORNO DAL PRIMO MINUTO − Dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di un mese, Marcelo Brozovic è riuscito a recuperare giusto in tempo per l’inizio del Mondiale. Nella partita di domani delle 11, il centrocampista dell’Inter è pronto a tornare a giocare una partita dal primo minuto. Nel match d’esordio in Qatar della Croazia contro il Marocco, Brozovic potrebbe rivelarsi uno dei calciatori più decisivi per la sua nazionale. Le sue giocate e la sua grande capacità di gestire il pallone, potrebbero essere fondamentali per raggiungere una vittoria non così scontata.