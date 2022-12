Brozovic gran regia in Giappone-Croazia: solo uno meglio di lui – CdS

Brozovic protagonista ieri di una gran prova in Giappone-Croazia ai Mondiali, dove ha anche trasformato un rigore nella vincente serie conclusiva (vedi articolo). Il Corriere dello Sport premia la prestazione del centrocampista dell’Inter.

FRA I MIGLIORI – Marcelo Brozovic convince sempre di più ai Mondiali. Per il Corriere dello Sport la prestazione del centrocampista dell’Inter ieri in Giappone-Croazia è da 7, con nota di merito per la grande regia. Meglio di lui solo uno: Dominik Livakovic, il portiere che ha parato tre rigori su quattro nella serie finale e prende un incredibile (ma sacrosanto) 9. Prendono 7 come Brozovic anche il difensore Josko Gvardiol, il centrocampista Mario Pasalic e l’ex Inter Ivan Perisic, che ha firmato il pareggio al 55′. Stesso voto per Zlatko Dalic, il commissario tecnico. La Croazia di Brozovic ai quarti di finale sfiderà il Brasile venerdì alle 16.

Fonte: Corriere dello Sport