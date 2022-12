Brozovic, Giappone-Croazia è faccia a faccia con un ex compagno all’Inter

Si avvicina sempre di più l’ottavo di finale Giappone-Croazia, sfida in programma domani alle 16.00 italiane. Marcelo Brozovic si prepara per l’importante partita (vedi articolo), dove affronterà anche un ex compagno ai tempi dell’Inter.

SFIDA TRA EX – Marcelo Brozovic si prepara con la sua Croazia ad affrontare il Giappone. Dopo aver eliminato il suo compagno all’Inter Romelu Lukaku, il centrocampista nerazzurro si ritroverà ora faccia a faccia con un ex compagno in nerazzurro. Ovvero quello Yuto Nagatomo con cui il numero 77 ha condiviso lo spogliatoio dal 2015 al 2018. Una gara importantissima per entrambi, con la vincitrice che volerà ai quarti di finale dei Mondiali contro la vincente tra Brasile e Corea del Sud.