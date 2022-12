Brozovic, Dalic sulla finalina: «Vedremo le condizioni! Una cosa è certa»

Brozovic tiene in apprensione sia l’Inter che la Croazia dopo la sostituzione anzitempo contro l’Argentina (vedi articolo). Il Commissario Tecnico croato, Dalić, in vista della finalina contro la perdente di Francia-Marocco ha le idee piuttosto chiare su chi impiegare. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della Nazionale a scacchi

CONDIZIONI – Zlatko Dalić all’indomani di Argentina-Croazia guarda già alla finale terzo-quarto posto di sabato contro la perdente di Francia-Marocco (in programma stasera alle 20). Marcelo Brozovic potrebbe non esserci, come fatto capire dal Commissario Tecnico croato: «La partita di sabato per noi non è una partita piccola, ma una grande finale, una lotta per il terzo posto, per una medaglia. Dobbiamo prepararci in tutti i sensi, è una grande cosa se prendiamo la medaglia di bronzo, sarebbe fantastico. Abbiamo problemi con i giocatori, anche con Gvardiol. Ha ricevuto un’iniezione, non si è allenato per due giorni, ha avuto un infortunio al piede e gli faceva male, ha faticato tanto. Brozovic ha nuovamente sentito fastidio, vedremo in che condizioni saranno i giocatori, ma quel che è certo è che servono giocatori pronti, non metteremo nessuno che accusa problemi. Questa è una partita importante per noi, abbiamo bisogno di giocatori pronti. Fa differenza essere terzi o quarti al mondo, faremo di tutto per farcela».